Madame Claude : les secrets d'une clientèle hors du commun

Elle s'appelait en réalité Fernande Grudet, mais tout le monde l'appelait "Madame Claude". Celle qui voulait "rendre le vice joli" fut pendant les années 1960 la plus célèbre proxénète de France, prostituant les plus belles filles de la capitale. Mais sa renommée, elle la doit en grande partie à sa clientèle très particulière...



Qui étaient réellement les clients de "Madame Claude", ceux qu'elle préférait appeler "les garçons" ? Capitaines de l'industrie ? Hauts fonctionnaires ? Célébrités d'Hollywood, ou encore grands diplomates ? Patricia Herszman, ancienne "fille de Madame Claude" (c'est comme cela qu'on appelait les jeunes filles qui se prostituaient au sein de son réseau), était l'invitée de Jour J, ce mardi 24 août 2021. "Il y avait des personnalités mondialement connues oui, plein d'hommes politiques étrangers notamment", témoigne-t-elle.

Si de nombreux noms ont été cités et évoqués, Patricia Herszman ne peut pas apporter de réponses claires quant aux identités précises de certains clients. "J'avais un peu plus de 18 ans à l'époque, et je n'en avais rien à faire de ceux qui passaient à la télévision, je préférais m'amuser avec mes amis et sortir, continue-t-elle. Mais en face de moi, je n'ai jamais eu un homme dont le visage passait assez souvent à la télévision pour que je puisse le reconnaître".

Son carnet, Madame Claude ne l'a jamais révélé, jusqu'à sa mort en 2015. Ce flou persistant autour de cette clientèle si importante contribue encore aujourd'hui à façonner le personnage de la célèbre proxénète. Un personnage mystérieux, véritable femme d'affaires, à l'empire totalement secret, mais qui savait attirer dans ses filets ceux qui, un jour, devraient la protéger.

Invitées de "Jour J"

Virginie Girod, historienne

Patricia Herszman, ancienne "fille de Madame Claude"