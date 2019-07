publié le 26/07/2019 à 11:30

C'est une disparition d'enfants au scénario assez étrange. Une mère de 28 ans s'est présentée dimanche 21 juillet au commissariat de Noailles à Marseille (Bouches-du-Rhône) pour déclarer la disparition de ses trois enfants âgés de 3 et 1 an dont elle était sans nouvelles depuis trois jours. Elle a alors assuré aux policiers les avoir confiés à "une connaissance".

Selon La Provence, relayée par Le Parisien, la jeune mère de famille serait arrivée le 17 juillet à la gare Saint-Charles de Marseille avec sa fille aînée et ses deux jumeaux. Les policiers de la brigade des mineurs de la sûreté départementale de Marseille ont découvert qu'elle était venue dans la cité phocéenne afin de se prostituer. Elle avait pour sa part indiqué être venue "chercher du travail", le père de ses enfants étant incarcéré dans la Vienne.



Elle aurait ensuite rencontré dans des circonstances, pour l'instant inexpliquées, une jeune femme appelée Sabrina qu'elle aurait vaguement connu par le passé. Cette femme lui aurait alors proposé de garder les enfants, ce que la mère de famille a accepté. Si elle a pu avoir des nouvelles des enfants par téléphone le lendemain, elle n'est plus parvenue à les joindre par la suite.

La mère mise en examen pour "soustraction aux obligations légales"

Cette "connaissance" de la mère des enfants serait âgée de 18 ou 19 ans, de petite taille et un peu forte avec des cheveux châtains et des yeux marrons. Une description confirmée par le proxénète de la mère de famille selon La Provence. Un appel à témoins a été largement diffusé aux patrouilles de police et aux services de la ville de Marseille pour retrouver la jeune femme et les enfants. La mère de famille a avoué ne pas connaître le nom de famille de la femme à qui elle a confié ses enfants, ni son adresse.

Présentée à un juge ce mercredi 24 juillet, la mère des trois enfants serait toxicomane selon l'enquête de la brigade des mineurs de la sûreté départementale de Marseille. Elle a été mise en examen pour "soustraction aux obligations légales", avec un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter Marseille et une obligation de soins due à son addiction à la drogue.