publié le 27/07/2019 à 09:10

Dans la nuit de vendredi à samedi, une mezzanine s'est effondrée dans un bar de nuit de Gwangju, en Corée du Sud. L'accident a fait deux morts et 16 blessés, dont 8 sportifs participant aux Championnats du monde de natation, qui se déroulent actuellement à Gwangju, a annoncé la police locale samedi.



L'accident, qui s'est produit dans un établissement situé à proximité du village des athlètes, est survenu autour de 02h30 du matin. "Un balcon intérieur s'est effondré dans un bar de nuit à Gwangju, faisant deux morts. Les deux personnes décédées n'ont pas de lien avec la compétition de natation", a déclaré un responsable de la police locale samedi.

Selon des médias locaux, les deux personnes décédées étaient âgées de 27 ans et 38 ans et sont mortes après avoir été transportées à l'hôpital dans un état grave. Les huit sportifs blessés sont trois Américains, deux Néo-Zélandais, un Néerlandais, un Brésilien et un Italien. La police avait précisé plus tôt qu'un plongeur américain et une poloïste américaine faisaient partie des blessés.