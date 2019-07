publié le 23/07/2019 à 11:28

Deux hommes ont été pris en flagrant délit d'agression sexuelle sur deux jeunes filles alors qu'elles se baignaient à la base de loisirs de Draveil (Essonne), d'après Le Parisien.

Dans l'espace de baignade de Port-aux-Cerises, dimanche 21 juillet, il est près de 16 heures lorsque deux adolescentes âgées de 12 et 15 ans auraient été agressées par deux hommes de nationalité moldave, âgés d'une trentaine d'années.

Les suspects leur auraient fait subir des attouchements sexuels lorsque l'une des filles se serait mise à hurler, attirant l'attention des baigneurs. Certains s'en sont alors pris aux agresseurs, rejoints par le père d'une des jeunes filles.

Les agents de sécurité de la base de loisirs ont expulsé l'un des deux hommes de l'espace de loisirs tandis que le second suspect est parti se cacher dans les bois. "L'un souffre d'un traumatisme crânien, d'une fracture du nez et du poignet. L'autre a des côtes fêlées et le visage tuméfié", déclare au Parisien une source policière. Les deux suspects ont été placés en garde-à-vue après avoir reçu des soins.

"Un arrêté pour fermer la piscine"

Le vice-président du conseil régional d'Île-de-France, Patrice Karam, a déclaré que "la sécurité, et notamment la vidéosurveillance devrait être renforcées sur toutes les bases de loisirs de la région".

Le maire de Draveil, Georges Tron, a condamné les attouchements sexuels. "Les conséquences de ces comportements inacceptables auraient pu être dramatiques. Je n'hésiterai pas une seconde à prendre un arrêté pour fermer la piscine si ce genre d'incident venait à se reproduire", a t-il averti dans Le Parisien.