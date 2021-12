Paris : un homme écope de 8 ans de prison pour avoir violé deux femmes durant leur sommeil

Une peine conforme aux réquisitions de l’avocat général. Vendredi 17 décembre, Babacar Y., 36 ans, a été condamné par la cour d'assises de Paris à 8 ans de prison pour le viol de deux jeunes femmes, commis en 2014 et 2017. Le verdict a été rendu dans la nuit de vendredi à samedi : la peine a été accueillie avec soulagement par les victimes, rapporte le Figaro.

"Le viol en soirée dans un contexte alcoolisé, souvent minimisé, a été reconnu et sanctionné à la hauteur de la gravité des faits. C’est une avancée dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes", a salué Me Pauline Rongier, l’avocate des parties civiles. La défense a de son côté clamé à nouveau l’innocence de l'accusé.

"Comme trop souvent, en matière d’infractions sexuelles, la seule parole des plaignantes suffit pour condamner un homme à huit ans de prison", ont déploré Me Karim Laouadi et Merabi Murgulia. Ces derniers ont annoncé que leur client fera appel, détaille le Parisien.

Une femme mineure parmi les victimes

Babacar Y. a été accusé par deux femmes de les avoir violées dans leur sommeil. En juillet 2017, une plaignante âgée de 24 ans avait rapporté qu’elle "s’était réveillée en sursaut alors que Babacar était en train de la pénétrer". Les faits s'étaient déroulés dans un appartement du VIIe arrondissement de Paris.

Une autre victime avait elle décrit le même mode opératoire aux enquêteurs : mineure au moment des faits, celle-ci reste convaincue d’avoir été "droguée à son insu". Apèrs le drame, la jeune fille "n’avait en revanche pas déposé plainte", pas peur notamment "d’inquiéter ses parents", précisent nos confrères.



Devant la justice, Babacar Y. a reconnu les rapports sexuels devant les assises soutenant qu’ils étaient consentants.