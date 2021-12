Qui est Charlotte Arnould, l’actrice qui accuse Gérard Depardieu de viol ?

Elle sort du silence. L'actrice, jusqu'alors anonyme, qui avait accusé Gérard Depardieu de viols commis en 2018 a dévoilé son identité ce vendredi 17 décembre sur Twitter. Il s'agit de Charlotte Arnould comédienne, mais aussi danseuse et musicienne.

Originaire d'Aix-en-Provence, même si elle passe son enfance à Dole, dans le Jura, la jeune femme de 25 ans grandit dans une famille à la fibre artistique, indique-t-elle dans un entretien donné au Progrès. Elle commence la danse classique à l'âge de 5 ans avant de continuer sur la voie musicale au Conservatoire de Châlon-sur-Saône et au Conservatoire de danse de Paris, où elle étudie notamment le piano.

Anorexique, elle est hospitalisée en 2012, rapporte également le quotidien régional. Sa passion pour le jeu débute en 2016 lorsqu'elle passe une audition pour Passion, un opéra mis en scène par Fanny Ardant.

Elle se forme pendant trois ans ensuite au "Laboratoire de l'acteur" d'Hélène Zidi à Paris. Charlotte Arnould débute sa carrière dans des clips musicaux ou des courts-métrages, et double en version française plusieurs personnages dans les séries Netflix Atypical et The End of the fucking world.

Engagée contre les violences faites aux femmes, elle participe au clip de la chanteuse Mathilde L'Hymne des femmes en compagnie de comédiennes, journalistes, militantes ou encore femmes politiques.