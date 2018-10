publié le 10/10/2018 à 11:54

Mais que se passe-t-il à Matignon ? Selon Le Canard Enchaîné, un sujet bien précis interpelle au sein des locaux du Premier ministre. Étonnant, il ne s'agit pas du remaniement mais de la sécurité au sein du bâtiment.



"Plusieurs gendarmes de la Garde républicaine, chargés de protéger les lieux", tirent la sonnette d'alarme, à travers une lettre, adressée à leur hiérarchie, publiée dans L'Essor, le mensuel des gendarmes.

D'après eux, "le portail de l'entrée principale est très souvent hors d'usage et les vitres blindées régulièrement fissurées. Histoire de parer aux attaques intempestives, elles sont changées tous les six mois. Facture : 400.000 euros", peut-on lire dans Le Canard Enchaîné.

Quant aux gendarmes, "on leur demande souvent plus de 10 heures de service d'affilé, sans le tarif heures sup", ajoute le journal. Une situation très compliquée. "Lorsque vous vous retrouvez tout seul à une entrée en pleine nuit, vous manquez de vigilance, vos réflexes s'amenuisent. Tout peut arriver", raconte un gendarme.