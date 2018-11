Deux décès après la chute d'une voiture dans un ravin en Savoie

publié le 05/11/2018 à 03:29

Le drame a eu lieu entre Moûtiers et Brides-les-Bains (Savoie) dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 novembre. Comme le rapporte Le Dauphiné Libéré, une voiture, avec à son bord cinq personnes âgées de 19 à 38 ans, a quitté la route et plongé dans un ravin. Deux des occupants du véhicule sont décédés.



La voiture a fait une chute d'une trentaine de mètres avant d'être arrêtée par des arbres. Un des passagers a réussi à rejoindre la route pour donner l’alerte, précise le quotidien régional. Les pompiers sont intervenus en mettant en oeuvre des moyens spécialisés pour ce type de secours en montagne mais à leur arrivée, ils n'ont pu que constater le décès de deux hommes âgés de 28 et 19 ans.

Les autres passagers sont blessés, deux légèrement, dont la conductrice, et un gravement. Selon les premiers éléments de l'enquête la cause de l'accident serait dû à une erreur de conduite.