publié le 05/11/2018 à 08:01

Il s'appelle Ahmed Reza et appelle, du haut de ses 10 ans, à ne pas s'habituer à certaines situations, quand bien même celles-ci sont banalisées par l'accentuation de la crise migratoire. Le jeune garçon, venu d'Afghanistan, prend la parole face caméra pour dénoncer l'usage de la force par des policiers qui les ont expulsés, sa famille et lui, d'un parc parisien jeudi 1er novembre. La vidéo a été diffusée par l'association Utopia 56 qui veille à l'accompagnement des migrants à Paris et en Île-de-France.



"Nous étions assis dans un parc et les policiers sont venus. Ils nous ont dit 'levez-vous d'ici, vous ne pouvez pas rester là'. Ils ont porté des coups à ma mère qui a des problèmes de dos, à ma sœur, à tout le monde, raconte le garçon, montrant sa mère et sa sœur allongées sur le trottoir. Ils nous ont aspergés de gaz lacrymogène."

La vidéo de 50 secondes aurait été prise a posteriori, l'enfant ayant filmé, explique-t-il, la scène avant de se voir supprimer le contenu de son téléphone. "J'ai voulu prendre une vidéo mais lorsque j'étais en train de la tourner un des policiers est venu, il a pris mon téléphone et l'a supprimée", raconte Ahmed. Utopia 56 a procédé à un signalement à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et saisi le Défenseur des droits, Jacques Toubon, fait savoir Le Parisien.