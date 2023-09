Paris sportifs : un réseau de trucage démantelé... car il captait les matchs en avance

Vendredi 15 septembre, la police espagnole a annoncé le démantèlement d'une organisation spécialisée dans le trucage de paris et d'événements sportifs. Basée à Barcelone, ce réseau se servait du signal de plusieurs satellites pour obtenir les résultats des matchs à l'avance.

Les fraudeurs avaient une technique bien rodée : "Ils pouvaient avoir accès au signal en direct des terrains du monde entier, ce qui leur permettait d'avoir de l'avance sur les autres parieurs", a expliqué Interpol dans un communiqué sur l'affaire. "L'interception de ces signaux leur donnait un net avantage sur les bookmakers, qui dépendaient de flux et de relais satellites plus lents pour les mêmes événements."

Ainsi, l'organisation pouvait étendre leur manœuvre aux ligues de football asiatiques et sud-américaines, la Ligue des Nations de l'UEFA, la Bundesliga, mais également aux matchs de la Coupe du monde au Qatar 2022 et les tournois de tennis ATP et ITF.



Trucage de résultats et corruption d'athlètes

Quasiment indétectable, le réseau utilisait l'identité de tierces personnes pour passer sous les radar. La police a commencé à enquêter après des soupçons de résultats truqués, notamment sur une série de matchs de tennis de table internationaux en 2020. En analysant les données, les enquêteurs ont découvert "un réseau criminel d'origine roumaine et bulgare qui corrompait les athlètes, souvent originaires de Roumanie et de Bulgarie".

Grâce à la complicité de joueurs dans différentes disciplines, ils déterminaient les résultats de matches qui se déroulaient pour la plupart hors d'Espagne. Ils faisaient ensuite des paris frauduleux massifs en ligne depuis l'Espagne. Sur les 23 personnes arrêtées, la grande majorité en Espagne, trois ont été incarcérées.