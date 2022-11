Addiction aux paris sportifs : un parieur raconte sur RTL le jour où "il a volé l'argent de sa mère"

La France compte près de 4,5 millions de joueurs en ligne, et beaucoup sont jeunes. 50% des parieurs sportifs ont entre 18 et 25 ans. Parmi eux, on trouve des milliers de joueurs à risque. Mehdi en fait partie. Emporté dans une spirale sans fin, le jeune homme raconte sur RTL comment un soir il a emprunté la carte bancaire de sa mère et retiré 200 euros pour faire un pari.

"Je ne lui dis pas, j'attends le lendemain matin où je vais au bureau de tabac parce que je suis persuadé que le soir, sans même avoir vu les compositions, que tel joueur va marquer, qu'il va se passer de telle ou telle chose, raconte Mehdi au micro de RTL. "Et je perds l'argent, elle ne le remarque pas. Je refais la même chose le soir même. Cette fois, je prends 300 euros."

Deux jours plus tard, Mehdi perd la deuxième mise et sa mère finit par découvrir les deux retraits. "Je lui explique que je lui ai volé de l'argent. À ma propre mère. Et, elle a une réaction normale. Elle me dit : 'tu es bien gentil, mais tu t'en vas'", confesse le parieur.

