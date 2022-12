Paris sportifs : comment les cotes des matchs sont-elles fixées ?

Depuis le début de la Coupe du Monde 2022, le business des paris sportifs a fortement augmenté. Mais comment et par qui les cotes des rencontres sportives sont-elles élaborées ? Maxence Rigottier, spécialiste de paris sportifs depuis de longues années, s’est exprimé au micro de RTL pour expliquer les contours de cet univers qui peut rapidement se transformer en addiction.

Pour commencer, il est important de définir une cote qui est "une probabilité de gain". Le principe est simple : plus une équipe ou un joueur est considéré comme favori, plus la cote va être basse et inversement. Le gain du parieur correspond à sa mise multipliée par la cote indiquée lors de sa prédiction.

Beaucoup d’éléments sont utilisés pour la définir. Que ce soit la composition des équipes, leurs dynamiques, la localisation du match ou encore la météo, de nombreuses données sont récoltées et analysées. Pour un match de football, c’est "près d’une dizaine" de statistiques qui sont ainsi utilisées. "Le chiffre exact, je ne pourrais pas l’évoquer", a assuré Maxence Rigottier.

Un ajustement en fonction du volume de paris

Autre particularité, la cote est modifiée et réévaluée en fonction du montant misé : "à chaque fois, la cote s’ajuste en fonction du volume de mises établies sur l’événement", a expliqué le parieur professionnel.

Derrière ces chiffres se cachent des tradeurs qui utilisent des machines afin de définir les cotes les plus adéquates : "Ce sont des gens dont c’est le métier, mais surtout, ils s’appuient sur des algorithmes qui réalisent tout cela. En fonction des structures, cela peut aller de deux-trois personnes à une quinzaine".

Pour rappel, des messages de prévention à l'addiction aux jeux d'argent accompagnent systématiquement les annonces et publicités en faveur des paris en ligne.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.

POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXÉ)

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info