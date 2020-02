publié le 05/02/2020 à 12:05

Ce sont des parents qui ont levé le lièvre... ou plutôt le veau ! Ils se sont aperçu que le sauté de veau servi le midi dans des cantines du XVIIIe arrondissement de Paris ne venait pas de France, mais d'Allemagne. Loin des promesses de la mairie et du fournisseur.



C'est un parent d'élève qui a découvert les emballages de sauté de veau dans des conteneurs près de la cantine. "Un parent a sorti les paquets, qui annonçaient que la viande venait d'Allemagne, née, élevée, abattue, découpée en Allemagne. Absolument rien de français", s'insurge une parent d'élève.

La Sogeres, société qui fournit les 84 établissements scolaires publics du XVIIIe arrondissement assure dans son cahier des charges que ses viandes sont toutes françaises, Label Rouge ou bios.

"On avait déjà constaté des repas affichés bios qui ne l'étaient pas, confie Marie, mère de deux enfants en CP et CM1. C'est désespérant. On nous explique que tout est bio, tout est développement durable, tout est super, mais sur le papier seulement."

Une plainte déposée, la Sogeres muette

Les parents demandent des comptes. "On a la preuve qu'il y a eu tentative de tromperie, explique Anne, présidente du collectif "Les enfants du XVIIIe mangent ça. Nous avons décidé de taper du poing sur la table en portant plainte. Ces sociétés ont besoin d'être sanctionnées à l'échelle des économies qu'elles espèrent faire sur ce genre de petites arnaques de provenance."

La Sogeres, qui sert 14.000 repas quotidiens dans le XVIIIe arrondissement, n'a pas souhaité répondre aux questions de RTL. En attendant, le sauté de veau au menu ce mardi 4 février a été remplacé par des steaks hachés charolais.