publié le 07/12/2019 à 03:37

Le motif de l'exclusion est surprenant. À tel point que la mère d'un enfant en CE2, scolarisé à Pont-de-Chéruy en Isère, a publié sur Facebook la lettre qu'elle a reçue de la mairie. Accompagné de la photo, elle écrit : "Mon fils est exclu de la cantine scolaire suite à son refus de manger de la viande," a rapporté France 3 Auvergne Rhône-Alpes.

Dans la lettre, la mairie informe que son fils "ne sera plus accepté au sein du service de restauration scolaire après les vacances scolaires de Noël". La mère s'est entretenue avec plusieurs membres référents dans l'école pour parler du sujet et il lui a été rappelé "l'impossibilité pour la commune de ne pas servir de viande à votre enfant."



Pour appuyer ses propos, la mairie justifie cette exclusion par le fait que le restaurant scolaire avait pour but "la découverte du goût", "l'approche de nouvelles saveurs" ainsi que la création de "lien social et de convivialité" que la cantine génère.

La ligue contre le racisme se saisit de l'affaire

L'avocat et président de la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme (Licra) Mohamed Djerbi a été saisi de l'affaire. Il qualifie le renvoi de l'enfant comme étant "ahurissant" et les motivations "fallacieuses".

Pour obliger le maire de Pont-de-Chéruy Alain Tuduri, à revenir sur sa décision, Mohamed Djerbi à l'intention de le mettre en demeure et réclame également des excuses publiques relate France 3. Si le maire ne se ravise pas, le président de la Licra menace de porter l'affaire devant le tribunal administratif pour faire annuler cette décision d'exclusion. Aussi, il envisagerait une plainte au pénal.