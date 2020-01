Restauration durable : pourquoi l'avocat disparaît des cartes

publié le 29/01/2020 à 07:50

Et si l'avocat disparaissait de nos assiettes ? Des restaurants commencent à l'enlever de leurs cartes car sa production nuit à l'environnement. De plus en plus de chefs veulent conjuguer bien manger et protection de l'environnement.

Les Français ont en effet une passion intense pour l'avocat puisque la France en est le deuxième importateur mondial. De la bonne graisse dont nous profitons à gogo et notamment les Parisiens qui en consommeraient 2,8 kilos par habitant selon l'Organisation mondiale de l'avocat, oui ça existe. Le problème est que cette demande mondiale qui explose est en partie responsable de la déforestation au Mexique.

Cela attire les cartels qui n'hésitent pas à employer des méthodes criminelles pour mettre la main sur ce nouvel Eldorado fruitier. Voilà pourquoi certains restaurateurs, notamment Parisiens, vont arrêter de servir des "avocado toasts". Ces tartines d'avocat sont très prisées par les gens branchés qui en inondent ensuite les réseaux sociaux. Ce jeudi 29 janvier, en tapant "avocado toasts", on trouve un million de publications sur le sujet dans le monde.

Premier restaurant entièrement sans plastique à Menton

Engager sa cuisine dans la protection de la planète, ce n'est pas supprimer les aliments, c'est tout un semble à revoir. Par exemple, le restaurant le Mirazur, situé à Menton, est considéré comme le meilleur restaurant du monde. Il vient d'être certifié premier établissement gastronomique a fonctionné entièrement sans plastique.



Depuis deux ans, le chef italo-argentin Mauro Colagreco a entamé ce programme durable et environnemental avec succès et ça marche. Depuis 2016, une centaine de chef français se sont engagés dans une cuisine bas carbone, notamment en s’approvisionnant en produits du coin. Le fameux circuit court ou "nos régions ont du talent".

Un pictogramme vert dans le Guide Michelin

Cette année, le Guide Michelin a décidé de récompenser les restaurants qui vont dans ce sens. Un pictogramme en forme de feuille vertes, visible sur le site du bibendum. Parmi les premiers 50 lauréats, on trouve des gens comme Alain Passard ou Alain Ducasse.



Un nouveau terme "gastronomie durable", dont la définition n’est pas très claire, est même employé. Une gastronomie durable, c’est un peu contradictoire ou c’est un mal de ventre, c’est le nom générique pour circuits courts, moins de plastique ou légumes sans pesticide. Mais cela doit-il rentrer dans l’attribution des étoiles ? Le débat est ouvert

Le plus

L’albatros est l’espion parfait contre les braconniers. L'expérience a été menée au sud de l'océan Indien. Les chercheurs français du CNRS ont équipé de balises 170 albatros afin de suivre leur parcours dans le cadre d'un programme de préservation de l'espèce. Les données récoltées par les oiseaux auront permis aux chercheurs de détecter dans les mers australes les pêcheurs illégaux, l’oiseau étant attiré par les ondes de leurs radars. Près d'un quart des bateaux qui pêchaient dans les eaux internationales, contrôlées pendant cette expérience, n'étaient pas en règle.

La note

16/20 aux GAFA pour leurs investissements dans les énergies renouvelables. Google, Facebook, Amazon et Microsoft sont devenus les plus gros acheteurs d'énergie renouvelable pour alimenter leurs centres de données. De l’énergie propre venant des éoliennes et des panneaux solaires. BloombergNEF, qui a réalisé cette enquête, a constaté que ces sociétés ont acheté suffisamment d'énergie propre au cours des 12 dernières années pour éclipser toute la capacité énergétique de pays comme le Vietnam ou la Pologne.