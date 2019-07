Les volailles: privilégiez le Label Rouge !

publié le 22/07/2019 à 15:31

On vous parle d’un produit que l'on mange partout dans le monde, aussi bon chaud que froid. Les volailles : le canard, la pintade et bien sûr le poulet ! Le poulet rôti est le plat de toutes les générations, il réjouit toutes la famille, il est empreint de souvenirs d’enfance...

La France est le premier producteur de volailles de l'Union Européenne. La première région de production est la Bretagne suivie des Pays-de-Loire. Elle arrive en cinquième place à l'échelle mondiale après les Etats-unis, la Chine, le Brésil et le Mexique. C'est la deuxième viande la plus consommée en France, 30 kg par an par habitant.

Qu'est ce qu'un bon poulet fermier ? Une jeune poule d'élevage mâle ou femelle qui est abattue lorsqu'elle a entre 7 et 12 semaines. Il n'y a plus de saison pour le consommer bien qu'entre juin et septembre on trouve de bons poulets fermiers nés des œufs du printemps donc plus tendres. Pour choisir un bon poulet fermier assurez-vous que la peau soit bien satinée et nacrée sans être humide ni collante.

Pour les steaks :

50g de riz complet

100g de pois chiche ( rincé et égoutté )

1 petit oignon

1 cuillère à soupe de graines de tournesol

1 petite carotte

1 cuillère à soupe de sauce soja

1 cuillère à café de thym frais

1 œuf entier

1 blanc d’œuf

Sel, poivre.



Pour le burger :

4 pains à hamburger au blé complet.

1 grosse tomate

1 oignon rouge

Quelques feuilles de laitue.



Faites cuire le riz complet comme indiqué sur l'emballage.

Hachez grossièrement l'oignon et la carotte.

Mettez tous les ingrédients du steak dans le bol d'un robot-coupe et hachez jusqu'à obtenir une « pâte ». Puis formez 4 galettes.

Faites cuire les galettes 5 minutes de chaque côté dans une poêle antiadhésive légèrement huilée. Elles doivent être légèrement dorées et croustillantes.

Dégustez dans les petits pains garnis de laitue et de tomate et d'oignon coupés en tranche.

C'est bien meilleur qu'un burger au tofu !







