Paris : deux femmes poignardées devant la Tour Eiffel

publié le 20/10/2020 à 14:03

Deux femmes ont été poignardées, dimanche 18 octobre, devant la Tour Eiffel à Paris. Sur des sites d’information et des blogs liés à l’islam, certains internautes ont avancé que le port du foulard par l'une des victimes était la cause de l’agression. Mais la préfecture de police a précisé que l’attaque est survenue à la suite d’un différend lié à des chiens qui n’étaient pas tenus en laisse non loin des enfants des victimes. L'agression n'a donc aucun aucun lien avec la religion musulmane.

Les deux victimes se promenaient en famille dans la soirée lorsque "deux femmes (les) ont agressées" au couteau vers 20h, a expliqué un témoin sur la messagerie instantanée Snapchat. Leur pronostic vital n’est pas engagé, détaille-t-on dans les colonnes de Libération. Une vidéo relayée sur Facebook confirme l'attaque et montre deux femmes "paniquées sur le Champ de Mars", explique le site Actu.fr.

Une suspecte en fuite

Un témoin rapporte que la police "est rapidement intervenue et a interpellé une des deux suspectes, l’autre est en fuite". "Les enquêteurs mettent tout en œuvre afin d’interpeller l’un des auteurs présumés de cette agression", d’après la préfecture de police.

Dans un communiqué, les forces de l’ordre indiquent qu’une enquête a été ouverte dans la foulée par le commissariat du VIIe arrondissement. Une plainte a été déposée lundi 19 octobre : aucun détail sur les causes de l’agression n’a été fourni.