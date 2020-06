Paris : des flammes allant jusqu'à 10 mètres de haut après une fuite de gaz

publié le 03/06/2020 à 18:35

Des flammes qui sont montées jusqu'à 10 mètres de haut, c'est l’impressionnant spectacle que l'on pouvait voir rue Etienne Marcel dans le Ier arrondissement de Paris, mardi 2 juin. Une fuite de gaz sur le chantier de la Poste du Louvre est à l'origine de l'incendie, ont précisé les sapeurs-pompiers de Paris sur leur site internet.

La Poste du Louvre, datant du XIXe siècle est en chantier depuis maintenant 4 ans. Les travaux qui ont dû être interrompus durant l'épidémie de coronavirus, devraient se terminer pour la fin d'année.



L'incendie, qui s'est déclaré en plein après-midi a rapidement été maîtrisé par une trentaine de pompiers de Paris qui, en arrosant abondamment la façade de l'historique bâtiment, ont réussi à éviter que les flammes ne s'engouffrent à l'intérieur, souligne Le Parisien. "Les flammes sont parties d'une canalisation de gaz sous-trottoir qui s'est rompue, en marge du chantier", a précisé le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris, à nos confrères.

🎥Retour en images sur la fuite de gaz enflammée rue Étienne Marcel à Paris 1er pic.twitter.com/cUrol4Q14o — @PompiersParis (@PompiersParis) June 2, 2020

350 foyers privés de gaz

Un large périmètre de sécurité a été établi autour du bâtiment et les ouvriers présents sur les lieux ont pu être facilement évacués. Aucun blessé n'est à déplorer. L'opération des pompiers s'est terminée aux alentours de 18 heures, soit environ une heure après le début de l'incendie.

Selon Le Parisien, ce sont près de 350 foyers qui étaient privés de gaz mardi soir, et ce, jusqu'à nouvel ordre. La Poste a précisé qu'une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les causes exactes de l'incendie et l’origine de la fuite de gaz.