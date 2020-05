publié le 24/05/2020 à 20:31

Des avocats ont dénoncé la verbalisation de leur consoeur, Me Hanna Rajbenbach ainsi que de quinze autres personnes, samedi 23 mai pour non-respect de l'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes. L'avocate se trouvait devant le tribunal de Paris accompagnée de proches de ses clients.

"Verbaliser un avocat qui exerce sa mission (là où il peut) est plus qu'inquiétant. Je m'étonne de l'absence (intentionnelle ?) de discernement et des ordres donnés. Les avocats de plus en plus poussés hors des tribunaux, ne peuvent pas en plus être poursuivis sur la voie publique" a critiqué la représentante du Conseil national des Barreaux Christiane Féral-Schuhl.

L'intéressée se trouvait sur le parvis du tribunal. Quelques minutes plus tôt, ses clients ont été déferrés pour avoir manifesté devant un hôpital parisien. "Je remplissais ma mission d'avocate en informant les proches de mes clients", raconte-t-elle. Selon l'avocate, il s'agissait d'une rencontre à titre professionnel autorisée par le décret du 11 mai.

135 euros d'amende

Elle a pourtant été verbalisée ainsi que quinze autres personnes qui doivent s'acquitter d'une contravention de 135 euros qu'ils entendent bien contester. Sur les réseaux sociaux, la préfecture de police s'est elle, félicitée d'avoir verbalisé ce "rassemblement".

Plusieurs avocats prestigieux ont dénoncé des verbalisations "illégales". "La criminalisation de l'espace public au bon vouloir des préfecture est intolérable et constitue un risque pour l'État de droit", jugent-ils.

Verbaliser un avocat qui exerce sa mission (là où il peut) est + qu’inquiétant. Je m’étonne de l’absence (intentionnelle?) de discernement et des ordres donnés. Les avocats de + en + poussés hors des tribunaux, ne peuvent pas en + être poursuivis sur la voie publique @CNBarreaux https://t.co/JnrPSXx2L3 — Féral-Schuhl (@feral_schuhl) May 24, 2020