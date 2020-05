Gilets jaunes : un appel à manifester malgré les mesures du déconfinement

publié le 16/05/2020 à 22:57

Deux mois de confinement, et par la force des choses, deux mois d'arrêt pour le mouvement des Gilets Jaunes. Déconfinement entamé, les militants ont lancé un appel pour reprendre les manifestations ce samedi 16 mai. Or, tout rassemblement de plus de 10 personnes est interdit.

"J'en appelle à la responsabilité", a déclaré Jérôme Rodrigues, l'une des figures du mouvement. "Beaucoup se disent on est tous prêts à se coller les uns aux autres pour aller bosser, consommer, et on ne pourrait pas le faire pour manifester ?", a-t-il ajouté. Or, certaines communes ont promulgué des arrêtés préfectoraux, notamment Toulouse (Haute-Garonne) et Montpellier (Hérault), interdisant les manifestations.

A Toulouse, un rassemblement qui devait intervenir devant l'hôpital Purpan a été annulé alors que des commerçants ont prévu une contre-manifestation, explique-t-on dans les colonnes du Parisien. "C'est notre dernière chance pour éviter que les manifestations reprennent tous les samedis. Plus de casseurs dans notre ville !" déclare la fédération des commerçants de la ville.

A Strasbourg, une dizaine de Gilets jaunes se sont rassemblés en début d'après-midi, d'après BFM TV. A l'entrée Est de Besançon (Doubs), une vingtaine de manifestants se sont réunis à un rond-point depuis la fin de matinée, rapporte L'Est républicain.

"Pour beaucoup, c'est une période qui a été très dure financièrement", estime François Boulo, avocat et porte-parole des Gilets jaunes à Rouen (Seine-Maritime). Mais d'après lui, face à "une situation économique qui va ne faire que s'aggraver", le climat social "va se tendre dans des proportions jamais vues". Et de renchérir : "à côté, les Gilets jaunes ne seront sans doute rien par rapport à la vague à venir".