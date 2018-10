publié le 31/10/2018 à 10:45

Ils garderont un souvenir amer de leur fin de séjour dans la capitale. Peu après minuit, dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 octobre, cinq touristes japonais sont braqués par un commando de quatre hommes, à la sortie de leur hôtel Best Western situé sur la commune de Vélizy-Villacoublay (Yvelines).



En quelques minutes, et après avoir fait usage de violences, les assaillants dérobent les effets personnels des touristes japonais pour un montant de plus de 7.000 euros.

Alertés, les équipages de police identifient le véhicule, et interpellent les braqueurs deux heures plus tard dans la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Une partie du butin a été retrouvée, et les malfaiteurs ont été placés en garde à vue à Versailles (Yvelines). Ils pourraient être présentés à la justice d’ici à la fin de la journée.