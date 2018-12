Paris: 200 migrants tentent d'entrer dans la Comédie-Française

et AFP

publié le 17/12/2018 à 00:51

Vers 21H00, un petit groupe de migrants a tenté de pénétrer dans l'enceinte de la Comédie-Française, au centre de la capitale, avant d'être repoussés une première fois par les gardiens.



Le but initial était d'interpeller l'administrateur de la Comédie-Française, Éric Ruf, pour qu'il puisse leur obtenir un rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, pour discuter de leurs régularisations. Cette action était à l'initiative du collectif d'aide aux migrants "La Chapelle debout" et du collectif "sans-papiers 75".

Plus de 200 autres migrants, originaires en majorité d'Afrique subsaharienne, les ont ensuite rejoints et ont à nouveau essayé de forcer l'entrée de la célèbre institution, où était jouée Lucrèce Borgia de Victor Hugo, dont ils voulaient interrompre la représentation.

Encerclés dans le calme par les forces de l'ordre

"Ce n'est pas l'homme de théâtre que nous sommes venus chercher mais l'administrateur général nommé directement par ceux-là mêmes qui donnent l'ordre de nous chasser", pouvait-on lire sur un tract distribué sur place.



Arrivées très rapidement sur place, les forces de l'ordre ont tiré une grenade lacrymogène et les migrants se sont ensuite assis, encerclés dans le calme par les forces de l'ordre.



"J'en ai assez. Je suis venu ici pour la régularisation", a déclaré Abdoulaye, un cuisinier malien sans-papiers de 35 ans, qui travaille en France depuis 2011. "Je voudrais des papiers, un endroit où dormir et une prise en charge", a expliqué de son côté Abdallah, un Soudanais de 32 ans, arrivé en France il y a deux ans et qui dort "à la rue, sous un pont".