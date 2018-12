"Gilets jaunes" : la défiance à l'égard des médias n'a jamais été aussi forte

publié le 16/12/2018 à 20:55

La crise des "gilets jaunes" est l'occasion de tout remettre à plat, de faire de la politique autrement. Mais aussi d'essayer rétablir le contrat de confiance entre les français et les médias.



Car cette crise qui secoue la France depuis un mois aura mis en lumière, comme jamais, un fait : le fossé qui se creuse depuis des années entre des millions de citoyens et ceux qui les informent. Médias traditionnels, chaines d'infos en continu ou autres... Tout le monde en a pris pour son grade, à des degrés divers, lors des mobilisations ces dernières semaines. Mais est-il possible réconcilier les citoyens et les médias, tant le désamour s'est transformé en haine dans certains cas.

Cette défiance n'est pas nouvelle, les Français font de moins en moins confiance aux médias parallèlement à l'évolution des réseaux sociaux. Mais selon Benjamin Meffre de Puremedias, "un cap nouveau a été franchi, car on voit de la haine contre les journalistes". Ceux-ci "sont victimes de coups, d'injures ou de crachats..." lors des manifestations de "gilets jaunes".