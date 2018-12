"Gilets jaunes" : pour Olivier Mazerolle, le mouvement n'est pas terminé

et Olivier Mazerolle

publié le 16/12/2018 à 23:15

Le mouvement des "gilets jaunes" est-il en train de s'éteindre ? "Non", affirme Olivier Mazerolle ce dimanche 16 décembre, après un acte 5 des manifestations marqué par un fort recul de la mobilisation. "Nous ne sommes pas certains que les manifestations cessent totalement et même dans ce cas-là, cela ne signifierait pas l'arrêt du mouvement", explique-t-il.



Pour le journaliste politique, les "gilets jaunes" "ont mis sur la place publique tous les débats et toutes les contradictions qui minent la société française, c'est leur mérite. Fiscalité, solidarité, rôle de l'État, fonctionnement de la démocratie... Ils ont soulevé des questions de bon sens" poursuit Olivier Mazerolle, qui concède néanmoins que les mots des manifestants ont parfois été "malhabiles, excessifs ou irritants". "Mais ils ont été les interprètes de la société française. Le pouvoir est sommé d'agir", ajoute-t-il.

Mais Emmanuel Macron peut-il encore reprendre les choses en main ? "Oui", estime le journaliste, qui rappelle qu'il "n'a pas de rival ni de force politique capable de s'imposer face à lui". Pour Olivier Mazerolle, "en se détournant des manifestations massives, les Français montrent qu'ils lui accordent une deuxième chance", tout en l'attendant "au tournant".