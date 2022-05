Changer de département dans l'intérêt de payer moins de frais, les habitants de Golancourt sont quasiment unanimes sur le sujet. Le village étant à la frontière entre l'Oise et la Somme, les habitants souhaitent quitter leur intercommunalité de l'Oise afin d'en rejoindre une autre dans la Somme.

"On a tout intérêt à aller là-bas, ça touche notre porte-monnaie", a déclaré un riverain dans les colonnes du Parisien. Lors d'une consultation citoyenne invitant la population à se prononcer sur le changement de communauté de communes de leur village, les habitants ont voté à 88 % pour un rattachement à la Somme.

Qu'est-ce cela pourrait changer pour les habitants de Golancourt ? "Là-bas, on va payer moins cher l’eau, les ordures ménagères aussi", a indiqué un habitant qui a assisté à la réunion d’information organisée par la mairie le 13 mai dernier. "Pour l’essence, le médecin, les restaurants, on se rend à Ham (Somme), et la boulangerie est dans le premier village après la frontière. Ce serait plus logique d’appartenir à une collectivité de la Somme", a-t-il poursuivi.

La préfecture prendra la décision finale

Pour changer d'intercommunalité, la ville n'a pas l'obligation de procéder à un vote des habitants mais cela montre l'intérêt public de la démarche. La communauté de la Somme doit à son tour voter. "On a besoin d’une majorité de deux tiers des élus du conseil communautaire", a précisé le maire de Golancourt.

En se rattachant à la Somme, la municipalité oisienne espère aussi faire des économies. "On toucherait une partie de la taxe foncière de nos entreprises, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui par exemple", a indiqué le maire. Après le vote de la communauté des communes de la Somme, ce sera au tour de la préfecture de rendre la décision finale. Les habitants de Golancourt espèrent que cette nouvelle coopération pourra se mettre en place dès le 1er janvier 2023.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info