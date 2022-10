Oise : la police met la main sur 14.000 euros cachés dans la litière du chat

C’est une cachette à laquelle il fallait penser. Ce mercredi 12 octobre, les policiers du commissariat de Creil à Nogent-sur-Oise, ont fait une surprenante trouvaille au cours d’une perquisition. Nos confrères du Parisien racontent que lors d’une banale opération anti-stupéfiants organisée dans le quartier Gournail, les forces de l’ordre ont, à l’aide d’un chien spécialisé, découvert du cannabis dans une voiture stationnée.

Après cette découverte, ils ont réussi à remonter jusqu’au propriétaire du véhicule et ont mené, chez cette femme d’une cinquantaine d’années, une perquisition. Au domicile de cette femme "au peu madame tout le monde" selon les dires d'un policier, ils ont retrouvé un peu plus de 370 grammes de cannabis, sous forme de résine et d’herbe, cachés un peu partout dans l’appartement.

Mais encore plus surprenant, ils ont mis la main sur près de 14.000 euros en liquide, dissimulés eux dans la litière du chat. Cette femme au casier vierge a été condamnée par le parquet de Senlis à neuf mois de prison avec sursis pour des faits d’acquisition, détention, transport, et offre ou cession illicite de produits stupéfiants, avec un sursis probatoire d’une période de deux ans.

