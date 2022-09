Angers : 1,5 million d'euros saisis et deux personnes écrouées dans une enquête pour trafic de stupéfiants

Le procureur de la République d'Angers a indiqué, ce mercredi, que près de 1,5 million d'euros ont été saisis et deux personnes ont été écrouées samedi à Angers dans le cadre d'une enquête pour infraction à la législation sur les stupéfiants et les armes.

Dans un communiqué, Éric Bouillard détaille : "Les différentes perquisitions menées ont permis la découverte de 54,260 kg de résine de cannabis, 1.439.790 euros en liquide et six armes de poing de catégorie B, un fusil à pompe et une grenade de catégorie B". Il précise également que six interpellations ont été menées par la direction centrale de la police judiciaire et la sûreté départementale d'Angers, "suite à une enquête menée d'initiative".





Parmi les personnes interpellées, on retrouve trois hommes et trois femmes âgés de 29 à 54 ans. "Deux ont été remises en liberté à l’issue de leur garde à vue" et "les autres mis en cause ont été déférés devant le magistrat instructeur", précise le magistrat.



Deux d'entre elles "ont été placées sous contrôle judiciaire, en l’absence d'antécédents judiciaires" tandis que les autres suspects ont été placés en détention provisoire. "L’enquête a démontré, en l’état, leur implication dans le trafic de stupéfiants depuis plusieurs années", a ajouté le parquet.

