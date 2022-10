Paris : le corps sans vie d'une jeune fille de 12 ans retrouvé dans une valise

Le corps sans vie d'une adolescente de 12 ans a été découvert dans une malle vendredi soir dans le XIXe arrondissement de Paris. La valise a été découverte vers 23h en bas d'un immeuble. À l'intérieur, le corps d'une adolescente de douze ans recroquevillé, avec notamment des plaies à la gorge.

Son autopsie doit avoir lieu ce samedi 15 octobre pour déterminer les causes de sa mort et s'il y a eu éventuellement sévices sexuels. Les enquêteurs de la brigade criminelle ont travaillé toute la nuit pour tenter de reconstituer les éléments ce drame. Vendredi, la fillette de douze ans aurait dû revenir du collège en fin de journée, comme d'habitude. Mais son père s'inquiète et donne donc l'alerte dès l'après-midi.

Une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineur et confiée à la brigade criminelle et elle progresse vite puisque, selon nos informations, quatre personnes sont actuellement en garde à vue.

