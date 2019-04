publié le 17/04/2019 à 18:09

"On ne peut pas faire de la préservation de notre patrimoine une grande opération de communication comme certains sont en train de faire". Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise (LFI) aux élections européennes, a dénoncé comme beaucoup d’autres femmes et hommes politiques les annonces de grandes entreprises et grosses fortunes concernant le montant de dons très importants pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 avril.



Face à un chantier qui s'annonce colossal, plusieurs grandes fortunes françaises ont en effet sorti leur carnet de chèques depuis lundi : la famille Pinault a promis 100 millions d'euros, suivie par le groupe LVMH et la famille Arnault, première fortune de France, qui a quant à elle annoncé un don de 200 millions, au même titre que la famille Bettencourt-Meyers et le groupe L'Oréal.

Sur les réseaux sociaux, les voix d'internautes se sont également élevées contre ce que Manon Aubry appelle une "espèce de course à l'échalote de l'entreprise qui donnerait le plus tout en revendiquant l'exonération d'impôt", a-t-elle expliqué sur le plateau de LCI.

Au lendemain de l'incendie et après l'annonce du don de la famille Pinault, Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture et de la Communication et actuel directeur de la collection Pinault, avait en effet invité le parlement français "à voter en urgence une disposition spéciale ouvrant une réduction d’impôt de 90% sur les dons qui seront faits en faveur du grand chantier de restauration de Notre-Dame".

J’invite le parlement à voter en urgence une disposition spéciale ouvrant une réduction d’impôt de 90% sur les dons qui seront faits en faveur du grand chantier de restauration de Notre-Dame @gouvernementFR @AssembleeNat @Senat @MinistereCC @Elysee #patrimoine | 2/2 — J-J. Aillagon (@aillagon) 15 avril 2019

"Le plus simple, ce serait déjà qu'ils commencent par payer leurs impôts, ils ne peuvent pas se payer une opération de communication en mettant leur nom potentiellement sur une pierre de Notre-Dame et de l'autre côté, ne pas payer leurs impôts", a encore réagi la tête de liste de la France Insoumise.



Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, a quant à lui dénoncé les "multiples cadeaux fiscaux" dont bénéficient déjà "les nantis de la République". "La décence exige qu'ils renoncent à cette opportunité fiscale", a-t-il estimé.

"Les milliardaires vont passer pour des héros. Ils feraient mieux de renoncer à l'évasion et à l'optimisation fiscales", a critiqué sur Twitter la sénatrice EELV Esther Benbassa, rêvant d'"un élan aussi spontané et massif en faveur des associations et structures prenant en charge l'extrême pauvreté, l'exclusion sociale, les sans-abris".



L'année dernière, Mediapart révélait en effet dans une enquête que le groupe de luxe français Kering, propriété de la famille Pinault, avait évadé 2,5 milliards d'euros d’impôts.

La famille Pinault renonce

Face à la polémique, la famille Pinault a finalement annoncé dans un communiqué mercredi 17 avril qu'elle renonçait à sa réduction d'impôt, malgré le soutien d'une poignée d'élus tels que le premier vice-président de LR Guillaume Peltier. Ce dernier a balayé la polémique d'un revers de main : "Si on pouvait dans ces moments importants cesser les vaines querelles. On a besoin de tout le monde", a-t-il souligné.



Le maire LR de Nice Christian Estrosi a également pris la défense, sur Cnews, des grands donateurs. "Je ne veux pas qu'on montre du doigt les grands, comme certains le font, car vous noterez que les grands, ce sont aussi des capitaines d'industrie, des chefs d'entreprises, des créateurs de milliers d'emplois dans notre pays", a-t-il plaidé.