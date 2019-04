publié le 17/04/2019 à 05:55

Les Français se mobilisent pour reconstruire Notre-Dame de Paris, après le terrible incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale. À 21 heures mardi 16 avril, au terme de la première journée de la collecte lancée par la Fondation du patrimoine, plus de 136,3 millions d'euros ont été récoltés.



Une somme acquise grâce à la générosité de 68.000 donateurs individuels qui ont donné 6,3 millions d'euros, mais également plusieurs sociétés et fondations comme Madame Lily Safra et la Fondation Edmond J. Safra, le groupe BPCE et la Société générale, qui ont donné 10 millions d'euros chacun, précise la Fondation du patrimoine dans un communiqué. Le groupe Total a lui participa à hauteur de 100 millions d'euros.

Une collecte qui s'ajoute aux dons de grands groupes, qui se sont eux aussi engagés pour la restauration de ce monument si cher au coeur des Français. Les Bettencourt et L'Oréal ont par exemple donné 200 millions d'euros, tout comme la famille Arnault. La famille Pinault a elle immédiatement 100 millions d'euros pour cette cause.

