Elle a décidé de sortir aujourd'hui du silence. Selon BFMTV, une petite cousine, alors âgée de 14 ans, de Nordahl Lelandais a porté plainte contre lui en avril dernier pour "agression sexuelle sur mineur" et "menaces de mort". Des faits qui se seraient produits en mars 2017 alors que la famille est réunie dans de tragiques circonstances.

Le père de l'adolescente vient de décéder. Proches et famille éloignée se rassemblent autour d'elle et de sa mère pour l'enterrement. Nordahl Lelandais est là lui-aussi. Elle ne le voit que lors des grands événements familiaux et se remémore la scène chez nos confrères de BFMTV.

"On s’est éloigné sur le côté de la maison pour fumer, je pleurais forcément c’était l’enterrement de mon père (...) Il me prend dans ses bras, sauf qu’il descend ses mains. Je sens ses mains descendre dans mon dos, ses mains se mettent sur mes fesses, avec insistance.", raconte-t-elle. La jeune fille le repousse une première fois. "Ensuite, il me touche la poitrine je le repousse encore".

"Il m’a dit 'si tu dis quelque chose je te tue'"

Pour fuir Nordahl Lelandais, elle rejoint sa famille. C'est là que son cousin l'a menace : "Il m’a dit 'si tu dis quelque chose je te tue'". Effrayée, l'adolescente reçoit des SMS auxquels elle répond : "J’avais peur qu’il revienne, qu’il revienne pour me tuer tout simplement si je ne répondais pas", témoigne-t-elle aujourdhui pour enfin briser le silence.

Les circonstances ont en effet évoluées. Nordahl Lelandais a depuis été mis en examen dans quatre affaires différentes de meurtre, mais elles pourraient encore s'étendre, au point que sa propre famille pense à changer de patronyme.