Arthur Noyer : première victime de Nordahl Lelandais ?

publié le 27/04/2021 à 21:12

Le 11 avril 2017, Arthur Noyer, 24 ans, sort avec des amis à Chambéry. Ils vont comme d'habitude faire le tour de quelques bars et finir en discothèque. Arthur Noyer est militaire et appartient au régiment du 13ème bataillon de chasseurs alpins où il a le grade de caporal. Arthur reste en boîte de nuit jusqu'à 02h48 du matin et part seul en direction de la rue de la République.

Le mercredi 12 avril, à 08h00 du matin, Arthur Noyer est absent au rapport de la caserne. Cela ne lui ressemble pas. L'autorité militaire donne l'alerte. Le caporal est dans un premier temps présenté comme déserteur, mais personne ne croit à cette hypothèse. Il s'agit d'une disparition inquiétante. Les parents du jeune homme sont prévenus de cette disparition et prennent la route de Chambéry. Ils redoutent que leur fils ait eu un accident : il n'a pas de voiture et fait souvent du stop.

Les gendarmes font la chasse aux témoignages et utilisent un chien pisteur pour tenter de retrouver la trace du militaire. Le chien suit un itinéraire jusqu'à la place Paul Chevalier où le jeune homme a certainement embarqué dans un véhicule. Des plongeurs sondent plusieurs plans d'eau du secteur, une battue rassemblant plus de 200 militaires et volontaires est organisée. Sans résultat. Jusqu'à ce que le nom de Nordahl Lelandais apparaisse quatre mois plus tard, dans les jours suivant la disparition de la petite Maëlys.

Nos invités

Serge Pueyo, journaliste RTL, correspondant à Grenoble

Me Bernard Boulloud, avocat des parents d'Arthur Noyer

Dr Pierre Lamothe, expert psychiatre auprès de la cour de cassation. Ancien médecin-chef du service psychiatrique des prisons de Lyon

