et Nicolas Scheffer

publié le 14/09/2019 à 21:04

La scène n'a duré que quelques minutes mais elle a choqué tous ceux qui y ont assisté ce samedi 14 septembre au matin. Un homme a tenté de s'immoler par le feu peu avant l'ouverture d'un centre commercial Carrefour à Washquehal dans le Nord.

L'homme d'une quarantaine d'années venait d'être mis à pied pour harcèlement sexuel présumé et c'est juste après qu'il a tenté de se suicider. "Il a été effondré. Il est allé dans l'allée centrale et a hurlé. Il avait les yeux vides. Il a commencé à s'asperger, a pris le briquet et a voulu s'immoler. Un collègue de la sécurité a réussi à le neutraliser en le plaquant au sol", explique une collègue, déléguée syndicale FO.

Après quoi, ce cadre qui est apprécié par ses collègues, a été emmené à l'hôpital de Roubaix dans un état psychologique critique. Spontanément, 70 salariés de ce magasin ont décidé de se mettre en grève.

Des conditions de travail "exécrables"

"C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, ça fait 3-4 mois qu'on alerte sur des conditions de travail exécrables. On est en effectifs réduits, on subit énormément de pression psychologique via notre direction. Il y a un moment où ça craque", poursuit la syndicaliste.

"Quand on parle de la santé morale difficile ou compliquée, le fait de recevoir une mise à pied peut avoir des conséquences qu'on ne maîtrise pas", explique Dominique Moualek délégué national FO, selon qui l'accident de ce matin est une conséquence de ces mauvaises des conditions de travail.

Contactée, la direction de Carrefour explique que l'accident et les conditions de travail ne sont pas liées et qu'une réunion aura lieu avec les syndicats lundi.