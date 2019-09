publié le 10/09/2019 à 16:27

Des tarifs sur mesure à l'hypermarché Carrefour de Calais. Le directeur de l'établissement vient d’être mis à pied par sa direction. Il avait mis au point un stratagème pour que son épouse bénéficie de remises très particulières en passant à la caisse.

C'est une combine bien ficelée que seuls les directeurs de magasin peuvent enclencher. Une manière d'arrondir les fins de mois : quand l'épouse passait en caisse avec ses courses (téléphone, télévision..), les prix correspondant aux codes-barres de ses articles étaient automatiquement baissés. "On la voyait passer avec 10 téléphones d'un coup", raconte une caissière.

Des rabais éphémères dont d'autres clients auraient pu bénéficier s'ils passaient le même produit en même temps. Des fraudes qui ont duré pendant toute la période des soldes, entre fin juin et début août. Le patron n'a pas hésité à réclamer des fausses factures pour des achats de carburant non effectués. C’est d'ailleurs peut-être ce qui l'a trahi : l'employé de la station a refusé la demande. Le groupe n'a pas voulu communiquer sur le montant du préjudice. Et l'affaire a été réglée en interne : le directeur a été mis à pied.