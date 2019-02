publié le 21/02/2019 à 22:20

Le covoiturage n'est plus réservé aux humains. C'est ce que prouve l'histoire d'une famille du Nord propriétaire d'un chat de 7 ans, rapportée par France Bleu Nord. Alors que les habitants de Villeneuve d'Ascq (Hauts-de-France) rentraient de leurs vacances en Savoie, leur chat Caramel a décidé lors d'une escale à Annecy (Alpes), de leur fausser compagnie pour prolonger son séjour.



"Il s'était fait la belle ! On l'a cherché pendant près de deux heures dans le quartier, en l'appelant, en faisant bouger le paquet de croquettes.", raconte à France Bleu sa maîtresse, le chat ayant disparu du logement de sa sœur dans la nuit. Après l'avoir cherché dans tous les recoins de la maison et des environs, la famille a repris la route à contre-cœur.

Le séjour des Villeneuvois aurait pu s'achever sur cette note tragique s'ils n'avaient pas reçu l'appel de leur parente d'Annecy, leur signalant quelques heures plus tard que leur petit félin avait été retrouvé.

Un passager BlaBlaCar exemplaire

L'ennui, c'est que les maîtres de Caramel ont appris la nouvelle alors qu'ils approchaient de leur domicile, à 800 kilomètres de là. La sœur de la mère de famille a donc opté pour une solution peu commune, mais judicieuse : rapatrier l'animal via la plateforme de covoiturage BlaBlaCar.



L'Annécienne a donc crée un compte pour le matou au poil roux sur le site qui met en relation des automobilistes qui effectuent le même trajet, recevant une réponse de deux amis qui se proposaient de conduire le chat d'Annecy à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Amusés, William et Rémi ont volontiers accepté de faire une place à Caramel dans leur véhicule, "On a rigolé, on s'est demandé si on allait vraiment voyager avec un animal plutôt qu'une personne.", a confié William aux journalistes de France Bleu.



Finalement, Caramel aura été un parfait compagnon de route, puisqu'il a dormi sur la banquette arrière tout au long des 800 kilomètres, jusqu'au péage de Béthune, où il a été remis à sa propriétaire. Les deux chauffeurs n'ont pas manqué de récompenser leur hôte d'une bonne note sur BlaBlaCar, accompagnée d'un commentaire positif, "Compagnie sympathique, voyage impeccable". Le début d'un futur "BlaBlaCat" ?