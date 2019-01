Connaissez-vous la chatte de l'espace ?

publié le 18/10/2018 à 13:00

Il y a 55 ans jour pour jour, le 18 octobre 1963, une petite chatte nommée Félicette était envoyée dans l’espace à bord de la fusée Véronique AGI n° 47. Après un vol d’une dizaine de minutes, dont cinq en apesanteur elle reviendra saine et sauve sur Terre, et deviendra le premier chat à voyager dans l’espace. On vous raconte son aventure extraordinaire en partenariat avec le Parisien Week-End



