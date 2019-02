publié le 08/02/2019 à 23:00

Les États-Unis, qui affrontent actuellement une vague de froid sans précédent, voient des températures extrêmes s'installer dans certains coins du pays, et notamment le nord-est. Et un animal est passé à un poil de la mort. Dans l'État du Montana, une jeune chatte nommée Fluffy, a été retrouvée entièrement congelée par les températures polaires, révèle CNN.



Les photos publiées sur Facebook par la clinique vétérinaire de Kalispell sont impressionnantes : on y voit l'animal emprisonné dans des boules de glace. Et son état était préoccupant. Quand elle est arrivée à la clinique, la température de Fluffy était inférieure à 30°C (la température normale d'un chat est située entre 38 et 39°C), indique le vétérinaire Jevon Clark au média américain. Une température si basse que le personnel soignant avait du mal à traverser sa peau pour y placer une intraveineuse.

Plusieurs méthodes ont ensuite été employées pour tenter de réchauffer l'animal et de le faire revenir à la vie : sèche-cheveux, eau tiède, serviettes chauffantes... Finalement placée en chenil chauffé, Fluffy, âgée de 3 ans, s'est doucement réveillée et a récupéré ses fonctions.

Selon CNN, la chatte vivait habituellement à l'extérieur. Ses propriétaires, absents à ce moment-là, n'étaient pas au courant qu'elle s'était retrouvée coincée dans la neige à cause d'une blessure qui l'empêchait de se déplacer. Aujourd'hui, Fluffy a retrouvé toute sa forme.