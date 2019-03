Nord : appel à témoins pour retrouver un père et son fils de 8 ans

publié le 29/03/2019 à 17:29

La police nationale du Nord lance un appel à témoins pour retrouver un père et son fils. Après un différend concernant la garde de Selim, l'homme, sans domicile fixe, n'a plus donné de leurs nouvelles depuis le 26 mars, indique à RTL.fr le commissariat. Ils seraient susceptibles de se trouver à Riantec, dans le Morbihan.



Selim Dollet, 8 ans, a les cheveux noirs, courts et bouclés et les yeux marron. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un survêtement bleu, un manteau mi-long vert kaki et des baskets noires. Son père Simon Dollet, 33 ans, mesure entre 1,75 et 1,80 m et est de corpulence athlétique. Il a les yeux marron, les cheveux rasés et un bouc noir. Il portait quant à lui un manteau noir, un jean brut, des rangers noires et un sac de randonnée.



Toute personne susceptible d'avoir des informations est priée de contacter le commissariat de Wattignies au 03.20.62.99.85 ou au 03.62.59.83.63 le week-end.

