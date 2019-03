Vesoul : un homme de 32 ans porté disparu

publié le 26/03/2019 à 19:46

Le parquet de Haute-Saône lance un appel à témoins. Fabien Nicolas, âgé de 32 ans et habitant dans le secteur de Vesoul (70) n'a plus donné signe de vie à ses proches depuis le 8 février, rapporte le journal l'Est Républicain.



Les policiers avaient tenté de le localiser via son téléphone portable en vain : l'appareil n'avait visiblement plus de batterie. "Le dernier bornage s’arrête au 28 janvier", précise le procureur de la République de la Haute-Saône, Emmanuel Dupic, cité par le journal local. "De même, le dernier mouvement bancaire remonte à la fin janvier", ajoute-t-il.

Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte à la demande de sa famille. Toute personne disposant d'informations permettant de localiser Fabien Nicolas est priée de contacter la brigade de sûreté urbaine de Vesoul au 03.84.96.34.00.