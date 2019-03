Gironde : appel à témoins pour retrouver une jeune femme de 20 ans

publié le 19/03/2019 à 11:43

Disparition inquiétante d'une jeune majeure en Gironde. La gendarmerie nationale de Bordeaux est à la recherche d'une femme âgée de 20 ans, Cassandra Dumand, disparue le samedi 16 mars. Elle s'est rendue en soirée à la fête foraine place des Quinconces à Bordeaux. Depuis, ses proches n'ont aucune nouvelle de la jeune femme.



Cassandra mesure 1 mètre 60. Elle est "de corpulence forte" avec des "cheveux longs châtains et les yeux marrons". Au moment de sa disparition, elle portait un tee-shirt bleu avec l’inscription "Flora Tristan", une veste de jogging noire, un pantalon moulant tacheté noir et blanc et des chaussures noires de type tennis.

Les personnes qui posséderaient des informations susceptibles d'aider dans le cadre de ces recherches peuvent contacter la brigade de Grezillac (Gironde) au 05.57.55.48.45.