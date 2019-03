publié le 27/03/2019 à 12:44

Alannah Varignie, 19 ans, originaire du Rhône (69) est portée disparue depuis le 20 mars. La police nationale du Rhône a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. La jeune fille, qui souffre d'un retard mental, est sous tutelle. Alannah "n'a pas de téléphone et n'a pas utilisé sa carte bancaire", précise la police. Elle pourrait se trouver vers Bourgoin-Jallieu (Isère).



Alannah mesure 1,53 mètres et est de corpulence normale. La jeune fille a les cheveux noirs, mi-longs et frisés et les yeux marron. Au moment de sa disparition, elle portait un tee-shirt gris chiné, un jean gris-beige, des baskets Airmax noir et rose et un sac à main noir avec de la fourrure grise.

La police nationale demande à toute personne ayant des informations de contacter le commissariat de Saint-Priest au 04.78.20.20.60 (poste 858), ou au 04.78.78.40.40 le soir et le week-end.

