Nantes : le garde-corps d'une fenêtre lâche, un homme fait une chute de 15 mètres

C'est une grosse frayeur qu'a vécue un jeune homme âgé de 26 ans. L'accident s'est produit à Nantes, dans la nuit du dimanche 1er mai au lundi 2 mai, dans une résidence étudiante de la ville.

Selon les premiers éléments, aux alentours de minuit et demi, alors qu'il fumait une cigarette en étant adossé à la fenêtre, le garde-corps de celle-ci a cédé. La victime est alors tombée du quatrième étage de la résidence, située boulevard Michelet à Nantes, soit une chute de quinze mètres de haut.

Par chance, le jeune homme a atterri sur une partie herbeuse se trouvant en bas de l'immeuble, comme le rapportent nos confrères du journal Ouest France. Il a été pris en charge et transféré au CHU par une équipe du SMUR. La victime s'en sort avec quelques contusions et une suspicion de fracture au poignet et au dos, mais cela reste à vérifier. Son pronostic vital n'est donc pas engagé.