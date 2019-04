publié le 23/04/2019 à 14:03

Après Marseille et Grenoble, la grande délinquance et la violence autour des trafics de drogue gagne Nantes. Une nouvelle fusillade a eu lieu dans la nuit de 22 au 23 avril dans le centre-ville. Un homme a été tué. Un drame qui survient 24 heures après une autre fusillade qui a fait quatre blessés. Depuis vendredi 19 avril, six blessés par balles ont été admis aux urgences. Patrick Lefèvre, secrétaire général de Force ouvrière-Police municipale revient sur ces événements tragiques.



Il s'inquiète car auparavant les tirs se produisaient "dans les quartiers qu'on pourrait qualifier de difficiles" mais pas dans "l'hyper centre" de Nantes, explique-t-il. Dans cette ville, la violence "a toujours été plus ou moins latente" mais "depuis quelques mois, pour ne pas dire un an ou deux, on ressent une montée en puissance", indique-t-il.

Force ouvrière-Police municipale a interpellé la mairie il y a déjà plusieurs mois sur deux aspects : "l'aspect politique, la sécurité de la commune" et "la sécurité des personnels notamment des policiers municipaux", confie Patrick Lefèvre. "Il faudrait des renforts de police nationale" et "municipale" qui selon lui, devrait être armée.