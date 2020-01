Nancy : sauvetage miracle d'une chienne bloquée dans une canalisation

publié le 28/01/2020 à 23:34

Il aura fallu quatre heures aux pompiers de Meurthe-et-Moselle pour sauver Melba, une petite chienne de chasse, qui s'était retrouvée piégée dans une canalisation dans le parc de la Haye, à Nancy, samedi 25 janvier. Ses sauveurs ont raconté cette jolie histoire sur Facebook, à leur retour d'intervention.

Melba avait disparu la veille au cours d'une partie de chasse. Elle a passé donc toute une nuit dans cette buse souterraine, avant que quelqu'un ne l'attende aboyer et préviennent les pompiers. Un important dispositif d'intervention a été mis en place.

Les sapeurs-pompiers ont percé, découpé et creusé pendant quatre heures, en prenant bien soin de ne pas blesser l'animal. À peine apeurée, Melba n'a pas perdu de temps quand elle est sortie et s'est jetée sur les gamelles de croquettes et d'eau qu'on lui a présentées, comme l'ont expliqué les pompiers de Meurthe-et-Moselle sur le réseau social.

Après avoir été coincée depuis hier matin dans une canalisation, #Melba, la petite chienne, retrouve la lumière du jour et son propriétaire.

Les efforts pdt 4h et la technicité des #Pompiers ont été largement soulignés par le maire de la commune et les personnes présentes 👍👏 pic.twitter.com/K8NJSBM3ui — SDIS 54 Pompiers (@SDIS54) January 25, 2020