Loiret : 11 chiens, stars de cinéma, tués dans un incendie

publié le 07/01/2020 à 17:18

Un incendie s'est déclaré au sein de l'entreprise Animal Contact, spécialiste de la mise en scène animalière, à Sury-aux-Bois ce samedi 4 janvier, provoquant la mort de 11 chiens. Ils étaient connus pour avoir joué dans des films français comme La Famille Bélier ou Les Vétos.

C'est la société elle-même qui l'a annoncé sur Facebook, rapporte La République du Centre. "Malgré la réactivité de l’équipe et l’intervention efficace des pompiers, aucun n’a pu être sauvé", explique Muriel Bec, dresseuse animalière et fondatrice de la société.



Trente-sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés, explique le quotidien, et l'intervention a duré environ trois heures. Pour l'heure, la cause de cet incendie serait accidentelle mais la gendarmerie a toutefois ouvert une enquête. L'entreprise Animal Contact est connue pour sa participation à de nombreux films et publicités impliquant des animaux.