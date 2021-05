Moselle : une femme portée disparue retrouvée en bonne santé

publié le 25/05/2021 à 19:35

Pus de peur que de mal pour ses proches. Audrey Bouteloup-Lavaue, 35 ans, a disparu dans la nuit du lundi au mardi 25 mai à Faulquemont. La gendarmerie de Moselle a annoncé, quelques heures plus tard, avoir retrouvé la femme.

L'époux d'Audrey constate sa disparition en plein milieu de la nuit, lorsqu'il se réveille et que celle-ci ne se trouve plus dans son lit. Alors, aux alentours de 3h30 du matin il avertit la gendarmerie qui se lance immédiatement à sa recherche. Un appel à témoins est lancé sur Facebook avec un description de la femme portée disparue : "1m55 - cheveux mi longs châtains coupés au carré - porteuse de lunettes - vêtue d'une veste polaire de couleur grise ou mauve et d'un pantalon de jogging noir".

La mère de famille a pour habitude de sortir de son lit pour fumer une cigarette, relate Le Républicain Lorrain, mais cette fois-ci, elle n'était pas rentrée. Une enquête de proximité avait alors été lancée et une équipe cynophile déployée. Finalement, "La personne a été retrouvée saine et sauve", écrit la gendarmerie de Moselle sur Facebook, peu avant 15h ce mardi.