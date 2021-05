Loire : un appel à témoins lancé après la disparition d'un homme de 30 ans

publié le 19/05/2021 à 17:17

Maxime Macau, un jeune homme âgé de 30 ans, a disparu depuis le samedi 15 mai aux alentours de 15 heures. Il a été vu pour la dernière fois près du Moulin du Gué, sur la commune de Saint-Martin-la-Sauveté, dans la Loire (42).

Au moment de sa disparition le trentenaire portait un jean foncé, une veste parka/doudoune de couleur marron et un sac à dos noir, précisent sur Facebook les gendarmes de la Loire, qui ont lancé un appel à témoins pour tenter de le retrouver. Maxime Macau mesure 1,75 mètre, a les yeux marrons et les cheveux châtains. Depuis samedi 15 mai, le jeune homme n'a plus donné signe de vie.

La gendarmerie de la Loire invite toute personne susceptible de contenir des informations sur sa disparition à contacter la brigade de Saint-Just-en-Chevalet au 04.77.65.45.11 ou en composant le 17.