publié le 25/05/2021 à 08:49

Il est le seul rescapé de l'accident de téléphérique qui a fait 14 morts sur les rives du Lac majeur dans le nord de l'Italie. Eitan, petit garçon de 5 ans, a perdu ses parents, son petit frère de 2 ans et deux arrière-grands-parents dans la catastrophe.

Le pronostic vital du petit Eitan est encore réservé, mais son état se stabilise et l'espoir reprend. Selon ses médecins, ni le cerveau, ni la moelle épinière n'ont été touchés dans l'accident. Les arrière-grands-parents sont arrivés hier d'Israël, une cellule psychologique a été mise à leur disposition.

"On est allé les chercher à l'aéroport de Milan, on les a amenés à Turin, explique le président de la communauté juive de Milan, qui les a accueillis. Ils ont pu voir leur petit-fils, son état s'améliore et reconnaître ensuite les dépouilles."

Des soutiens venus de toute l'Italie

Dans toute l'Italie, un élan de solidarité s'est élevé pour le petit garçon, unique survivant de la catastrophe. Un fonds de soutien a été ouvert grâce à une plateforme participative et l'aide de la communauté juive de la péninsule.

Les obsèques des cinq membres de la famille du petit Eitan devraient avoir lieu mercredi avant que leurs corps ne soient rapatriés en Israël. L'enquête se poursuit pour comprendre comment l'un des câbles du téléphérique a rompu.

À écouter également dans ce journal

Biélorussie. Le jeune journaliste Roman Protassevitch, arrêté après le détournement de son avion, est apparu en vidéo dans une prison à Minsk, filmé visiblement sous la contrainte. Il confesse les troubles à l'ordre public, probablement après avoir subi des coups.

Affaire Daval. La famille d'Alexia Daval réclame 750.000 euros de dommages et intérêts à Jonathann, condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de la jeune femme. Les parents souhaitent notamment être indemnisés car ils ont dû vendre leur bar-tabac et évoquent un préjudice moral.

Affaire DSK. Dix ans après les faits,Anne Sinclair s'exprime pour la première fois sur l'affaire DSK et son soutien sans faille, à l'époque. Auprès du magazine Elle, elle évoque un phénomène d'emprise, de soumission et assure n'avoir jamais eu de discussion de fond avec Dominique Strauss-Kahn, son ex-mari, sur l'affaire.