Mort du journaliste Gérard Leclerc : qui sont les victimes du crash d’avion ?

Gérard Leclerc, journaliste de 71 ans, est mort mardi 15 août dans le crash d'un avion de tourisme qu'il pilotait. L'appareil, qui comptait deux autres personnes à son bord, devait relier Loudun (Vienne) à La Baule (Loire-Atlantique). Mercredi 16 août, trois corps ont été repêchés dans la Loire : le premier était celui d'un homme sur lequel des effets personnels de Gérard Leclerc ont été découverts.

Le corps d’une femme et un fragment de corps correspondant à une troisième personne de sexe indéterminée ont également été retrouvés par la gendarmerie. Parmi les victimes figurait Gérard Leclerc, journaliste politique qui a commencé à travailler pour France 2 en 1985. Il a été rédacteur en chef de l’émission Télématin, grand reporter durant la guerre du Golfe, puis directeur adjoint de la rédaction de France 2. Il a ensuite été nommé patron de La Chaîne Parlementaire, où il fait deux mandats. Ces dernières années, il était éditorialiste chez CNews.



Michèle Monory, fille de l'ancien ministre René Monory, se trouvait, elle aussi, dans l'appareil au moment du drame. Elle avait pris place dans l'avion de tourisme et avait envoyé un message à l'une de ses amies qui l'attendait, lui écrivant : "On est au-dessus de Nantes. On arrive dans 10 minutes".

L'identité de la troisième victime n'a pas été révélée

Son fils, Clovis Maillet, s'est confié à La Nouvelle République au lendemain du crash. "J’ai essayé de l’appeler, et j’étais surpris qu’elle ne réponde pas. Elle était très connectée sur les réseaux, toujours son téléphone à la main", a-t-il confié.

À 72 ans, Michèle Monory était "pleine de vie, pleine de joie, tout le temps", a affirmé son fils. Mariée à deux reprises, elle avait réussi à quitter un mari violent après un grave accident de voiture en 2008. Entrepreneuse, elle avait créé une agence de voyage, puis une entreprise de décoration intérieure avant de se lancer dans la commercialisation de bijoux créés par des artistes. Selon Clovis Maillet, son fils, elle vivait "les plus belles années de sa vie" depuis son divorce.

La troisième passagère de l'avion de tourisme était une amie de Michèle Monory, rapporte une source proche du dossier. Selon La Nouvelle République, il s'agirait d'une femme de 85 ans, qui vivait à Séville.