INVITÉ RTL - Mort de Gérard Leclerc : Djebbari explique que l'épave de l'avion est un élément-clé

MORT DE GERARD LECLERC - Jean-Baptiste Djebbari, ancien ministre délégué chargé des Transports et ami du journaliste disparu, est l'invité de RTL Soir

L'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, connaissait bien Gérard Leclerc avec lequel il faisait partie de l'équipe de rugby de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'avion de tourisme de l'ancien journaliste s'est abîmé, mardi 15 août, tuant ses trois passagers.



"Ces avions ne sont pas équipés de boîtes noires comme les avions de ligne, mais ils sont équipés d'un transpondeur qui permet de donner un certain nombre d'indications", a expliqué Jean-Baptiste Djebbari, qui a été pilote et est invité de RTL, mercredi 16 août.

"Les enquêteurs vont devoir retracer l'histoire de cet accident en regardant l'état de l'avion, la façon dont il était maintenu, l'épave sur site", a-t-il poursuivi. Les communications radio entre les occupants de l'avion et la tour de contrôle, ainsi que les éléments de préparation du vol, vont être analysés pour comprendre les circonstances du crash de l'avion.

"Si on retrouve l'avion, on pourra comprendre la façon dont l'impact s'est fait", a indiqué Jean-Baptiste Djebbari qui a précisé que piloter un avion de tourisme était réglementé. Ainsi, les pilotes sont qualifiés : "ils volent un certain nombre d'heures chaque année de manière à être pleinement compétents".



Des investigations qui demandent du temps

Un examen médical est mené et chaque vol est préparé. Les avions sont aussi contrôlés. Pour lui, le fait que l'avion n'ait pas émis de message de détresse peut s'expliquer de différentes manières. "Parfois les pilotes ne sont pas sur les bonnes fréquences, n'y pensent pas ou ont tellement à gérer l'urgence d'une perte de contrôle en vol qu'ils n'émettent pas forcément de message de détresse", a précisé l'ancien ministre.

Des membres du bureau d'enquête et d'analyse (BEA) mènent une enquête technique en plus des investigations judiciaires. Sur l'épave de l'accident, "ils vont regarder l'état du fuselage, l'état du moteur, les réservoirs du carburant", a détaillé Jean-Baptiste Djebbari. Ces enquêtes "durent en général plusieurs mois", a-t-il conclu.